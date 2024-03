Milano: Prefettura, innalzamento misure di sicurezza dopo attentato a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'attentato terroristico avvenuto a Mosca e nell'immediatezza della direttiva diramata dal Viminale, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, unitamente ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, ha provveduto a sensibilizzare gli apparati di sicurezza preposti alla vigilanza e tutela di obiettivi sensibili. Nella giornata odierna, nel corso della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia è stato fatto il punto degli obiettivi istituzionali, diplomatico-consolari, militari, economici e commerciali, scolastici, turistici, culturali e ricreativi, individuati nel provincia di Milano come sensibili secondo gli orientamenti disposti dal Viminale, anche in vista delle imminenti festività pasquali. Sono stati verificati i dispositivi impiegati per la tutela dei citati obiettivi ed è stato innalzato il livello di sicurezza, intensificando i servizi di controllo e vigilanza ai luoghi pubblici e alle strutture che, per le iniziative di intrattenimento e ricreative, costituiscono un forte richiamo di pubblico, prevedendo anche ispezioni con l'ausilio di personale specializzato. Nell'approssimarsi delle festività pasquali, sono state rafforzate le misure di vigilanza nei luoghi di culto della cristianità e delle altre confessioni religiose, soprattutto in occasione delle cerimonie. E' stato disposto altresì il sensibile incremento dei controlli di sicurezza presso gli scali aeroportuali, ferroviari e le reti del trasporto pubblico, specialmente nelle giornate in cui si prevedono maggiori flussi di persone. Il personale impiegato nei delicati compiti operativi e i militari impegnati nelle attività di vigilanza dell'operazione "strade sicure" sono stati sensibilizzati per l'innalzamento del livello di attenzione. E' stato inoltre stabilito di conferire rinnovato impulso all'attività informativa ed investigativa, con il supporto della polizia postale e delle comunicazioni. (Com)