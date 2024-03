Sanità: policlinico Gemelli e la Ss Lazio insieme per donare il sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce dalla condivisione degli stessi valori in campo come nel sociale l'iniziativa "La Lazio per la vita" promossa dal policlinico universitario A. Gemelli Irccs e la società sportiva Lazio. Un'iniziativa che porterà gli atleti biancocelesti a donare il sangue presso l'ospedale romano in una serie di appuntamenti che partono oggi con la prima giornata del percorso che si è svolta questa mattina presso il Centro Donatori del Policlinico Gemelli. L'iniziativa coinvolge due eccellenze del panorama sanitario e sportivo della città di Roma. Da un lato il Policlinico Gemelli e la Società Sportiva Lazio, la più grande e antica polisportiva d'Europa, che vanta oggi tra le sue fila oltre 80 sezioni e diecimila atleti iscritti. Numerosi sono stati i giovani atleti e le giovani atlete delle sezioni della Società Sportiva Lazio che questa mattina hanno donato presso il Centro Trasfusionale del Policlinico Gemelli. Un'iniziativa di grande rilevanza sociale, che risponde a un bisogno forte e sempre più crescente in termini di donazioni di sangue, fondamentali per gli oltre 65000 interventi chirurgici operati ogni anno presso il Policlinico Gemelli. Per questo i valori dello sport scendono in campo attraverso gli atleti e le atlete e i capitani delle sezioni biancocelesti, con le sezioni del Rugby e dell'Hockey a far da apripista per questa iniziativa. (segue) (Com)