Sanità: policlinico Gemelli e la Ss Lazio insieme per donare il sangue (2)

- "La Lazio, eretta in Ente Morale il 2 giugno 1921 per aver trasformato il Campo della Rondinella in orto di guerra al fine di sfamare gli orfani del primo conflitto mondiale, non poteva non aderire con entusiasmo alla Campagna di donazione del Policlinico Gemelli. I nostri fondatori - quasi 125 anni fa, ormai - promossero 'lo sport per tutti', tramandando soprattutto la forza morale dell'istituzione biancoceleste - ha dichiarato il presidente della società sportiva Lazio Antonio Buccioni -. In tale contesto la Società Sportiva è orgogliosa di schierarsi - ancora una volta - al servizio della collettività e del bene comune veicolando, nei propri tesserati (atleti, dirigenti) e nei semplici appassionati biancocelesti, l'importanza di donare il sangue. Perché una salute ottimale è condizione imprescindibile per praticare e seguire con passione lo sport. Doniamo il sangue, prenotiamo il futuro, diciamo 'W la vita' ". "La donazione di sangue rappresenta una forma elevata di solidarietà che ciascuno di noi può rappresentare nei confronti dei tanti pazienti, chirurgici, oncologici, traumatizzati, che giungono al nostro Policlinico - ha detto Andrea Cambieri, direttore sanitario del policlinico Gemelli -. La trasfusione sicura e l'autosufficienza della risorsa sangue sono obiettivi che il nostro Centro Trasfusionale e i nostri donatori perseguono con impegno e generosità e per questo li ringraziamo di cuore". (segue) (Com)