Sanità: policlinico Gemelli e la Ss Lazio insieme per donare il sangue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedere tanti giovani atleti impegnati costantemente negli allenamenti e sul campo e vederli qui così convinti nell'attività di donazione è stato molto emozionante - ha commentato la professoressa Luciana Teofili, direttrice Uoc emotrasfusione fondazione policlinico universitario A. Gemelli Irccs -. Nel Lazio, nella città di Roma e nel nostro Policlinico il sangue serve, non siamo ancora autosufficienti, abbiamo bisogno dell'aiuto delle Regioni del Nord e dobbiamo impegnarci per uscire da questa situazione con costanza e determinazione, esattamente come hanno fatto questi ragazzi oggi". "Siamo molto orgogliosi di aver organizzato questa giornata di donazione del sangue presso l'ospedale Gemelli, che ringraziamo per la disponibilità, con l'ausilio della polisportiva Lazio e soprattutto della sezione Hockey. Sappiamo quanto sia importante il tema della donazione e speriamo che la nostra iniziativa sia da stimolo per tutte le altre società di rugby di Roma, secondo lo spirito 'avversari in campo, amici nella vita' ", ha aggiunto Ruben Riccioli, Team manager Lazio Rugby 1927. (segue) (Com)