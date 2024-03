Sanità: policlinico Gemelli e la Ss Lazio insieme per donare il sangue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un orgoglio e un onore partecipare oggi a una iniziativa così importante quale 'La Lazio per la vita'. Ringrazio l'istituzione del Policlinico Gemelli per averci scelto e ringrazio le nostre ragazze e ragazzi per aver donato il sangue dimostrando grande sensibilità e senso civico", ha commentato Roberto Brocco, presidente Lazio Hockey Prato. Anche per Ivo Mazzuchelli, Presidente settore giovanile Lazio Rugby 1927, ex capitano Nazionale Italiana di Rugby a 15, "dare il sangue per una propria passione è apprezzabile, ma donarlo per migliorare e salvare una vita è un'altra cosa: che intender non lo può chi non lo prova". Infine, Giovanni Bonetti, presidente del Gruppo Donatori di Sangue "Francesco Olgiati" Odv ha ringraziato la Società Sportiva Lazio e i giovani atleti che oggi hanno donato il sangue. "Sono l'esempio di come la gioventù moderna sia una gioventù che ha un grande valore morale e sociale, perché come diciamo noi dell'Associazione Olgiati 'chi dona sangue dona vita'", ha concluso. (Com)