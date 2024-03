Medio Oriente: M5s, attuare subito risoluzione Onu su cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente una buona notizia e una speranza concreta per la pace a Gaza. L'approvazione in Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza rappresenta una svolta diplomatica importante che deve assolutamente tradursi in una tregua immediata: alle parti in conflitto tocca ora la responsabilità storica di attuare la decisione Onu", dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. "Auspichiamo che il governo italiano e l'Unione europea compiano ogni sforzo diplomatico affinché la risoluzione trovi urgente applicazione", concludono.(Com)