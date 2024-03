Gaza: ambasciatore Israele presso Onu, risoluzione approvata oggi “vergognosa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione approvata oggi dal Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite è “vergognosa”. Lo ha detto l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, criticando il fatto che nel testo approvato non si sia riusciti a chiedere un cessate il fuoco senza “condizionarlo” al rilascio degli ostaggi a Gaza. “Ciò mina gli sforzi per arrivare alla loro liberazione”, ha osservato l’ambasciatore, aggiungendo che “tutti i membri del Consiglio avrebbero dovuto votare contro questa vergognosa risoluzione”. “Il testo afferma che la cattura di civili costituisce una violazione del diritto internazionale. Eppure, d'altro canto, nonostante voi sappiate che Hamas non ascolterà le vostre richieste e non rilascerà gli ostaggi, chiedete un cessate il fuoco. Prendetevi un momento e pensate a questa contraddizione morale”, ha poi affermato Erdan. La risoluzione approvata oggi ha ottenuto 14 voti a favore, tra cui quelli di Cina e Russia, e ha visto l’astensione degli Stati Uniti, che hanno deciso di non esercitare il veto. Con il testo, il Consiglio di sicurezza Onu chiede un cessate il fuoco immediato durante il Ramadan e la liberazione di tutti gli ostaggi ancora in mano ad Hamas. È la prima volta dallo scoppio del conflitto a Gaza, il 7 ottobre 2023, che il Consiglio di sicurezza dell'Onu approva una risoluzione con queste richieste. (Res)