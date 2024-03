Gaza: De Cristofaro (Avs), giorno importante per pace, tutti rispettino risoluzione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un giorno importante per la pace: il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato una risoluzione che chiede l'immediato cessate il fuoco immediato e duraturo durante il Ramadan, il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e sottolinea la necessità di aumentare il flusso degli aiuti umanitari e di proteggere i civili", afferma in una nota il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Finalmente un atto della comunità internazionale, un primo passo importante per far cessare la guerra a Gaza, evitare ulteriori vittime civili e far arrivare gli aiuti umanitari. Ora tutti rispettino la risoluzione Onu", conclude. (Com)