Lombardia: Negri (PD), da bonus a indennizzo presa in giro dei pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il passaggio dal bonus all'indennizzo è una pesante presa in giro dei pendolari e non basta l'aumento dal dieci al trenta per cento a cambiare la sostanza. La verità è che la Fontana e Lucente hanno scelto di passare a un sistema molto meno favorevole per i cittadini, a riprova del fatto che a loro interessa molto poco dei disagi quotidiani di chi viaggia sui treni regionali." Lo dichiara il capodelegazione Pd in commissione trasporti del Consiglio regionale Simone Negri. (Com)