Latina: incidente sul lavoro ad Aprilia, operaio 60enne cade da capannone e muore

- Un operaio di circa 60 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi ad Aprilia cadendo dal tetto del capannone su cui stava effettuando lavori di manutenzione. La tragedia del lavoro è avvenuta in via dell’industria 15 nella zona industriale di Aprilia. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, i carabinieri del gruppo territoriale di Aprlia. Che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. (Rer)