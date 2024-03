Imprese: Urso, gruppo Pelligra è solido e ha importante reputazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il gruppo Pelligra "è solido sul piano economico e finanziario, ha un'importante reputazione internazionale, in Australia ha realizzato con successo la reindustrializzazione di altre aree industriali, ed è già impegnato in Sicilia in altri progetti. Questo ha convinto i commissari a proporre al ministero l'assegnazione al gruppo Pelligra". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo al ministero sulla riconversione del sito ex Blutec di Termini Imerese. "Il progetto che il gruppo ha di creare un parco industriale - ha aggiunto Urso - è quello che serve in questo contesto storico, potendo contare sul porto logistico e commerciale di Termini Imerese e sull'interporto ad esso collegato". (Rin)