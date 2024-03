Matteotti: L. Fontana, sua eroica morte impressa in memoria storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Il 30 maggio di cento anni fa, l’onorevole Giacomo Matteotti, in un memorabile discorso pronunciato qui alla Camera dei deputati, denunciò le violenze e i brogli commessi dai fascisti nella campagna elettorale che si era svolta qualche mese prima. Quel discorso gli costerà la vita. Il 10 giugno di quello stesso anno, infatti, fu aggredito, sequestrato e ucciso da un gruppo di sicari fascisti. Il suo corpo fu poi ritrovato in pieno agosto nella campagna romana. Il suo gesto coraggioso e la sua eroica morte resteranno per sempre impressi nella memoria storica dell’Italia democratica". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione del libro "Giacomo Matteotti - L'Italia migliore", di Federico Fornaro, presso la sala della Regina di Montecitorio. (Rin)