Usa: incriminati sette hacker cinesi per cospirazione e legami con intelligence di Pechino

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato sette cittadini cinesi per cospirazione, per il loro coinvolgimento nei crimini informatici e nelle attività di frode di un gruppo di hacker legati all’intelligence di Pechino, che per circa 14 anni ha condotto attacchi contro aziende, istituzioni e infrastrutture critiche negli Stati Uniti. In una nota, il governo federale ha pubblicato i nomi degli hacker: Ni Gaobin, Weng Ming, Cheng Feng, Peng Yaowen, Sun Xiaohui, Xiong Wang e Zhao Guangzong, tutti residenti in Cina. “Il dipartimento della Giustizia non tollererà i tentativi di intimidazione del governo di Pechino ai danni di cittadini e istituzioni statunitensi”, ha affermato il procuratore generale Usa, Merrick Garland. (segue) (Was)