Usa: incriminati sette hacker cinesi per cospirazione e legami con intelligence di Pechino (2)

- Il provvedimento, ha aggiunto il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, getta “nuova luce sui continui tentativi della Cina di minare la sicurezza nazionale e il processo di innovazione negli Stati Uniti”. Stando agli atti giudiziari, i sette cittadini cinesi incriminati hanno lavorato insieme e per conto di funzionari del ministero per la Sicurezza statale e dell’intelligence cinese, e fanno parte di un gruppo di hacker denominato APT31. Gli imputati sarebbero entrati a far parte del gruppo almeno nel 2010, e avrebbero partecipato a campagne di attacchi hacker contro dissidenti politici in Cina e all’estero, oltre a diversi funzionari pubblici e aziende statunitensi. (Was)