Imprese: Calderone su ex Blutec, puntiamo a definire piano di ampio respiro

- “L’obiettivo è quello di dare una prospettiva occupazionale ai lavoratori, ma anche definire un piano integrato di azioni di molto più ampio respiro, in cui vanno trovate le garanzie future di reimpiego di buona parte degli occupati". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, dopo la riunione al Mimit sulla situazione dell'ex Blutec di Termini Imerese. "Stiamo agendo, fra l’altro, per il reinserimento lavorativo nell’ambito di percorsi di riqualificazione. Per tutto questo è necessario arrivare alla convergenza tra soggetti che hanno ciascuno la possibilità di fornire un pezzo della soluzione. La nostra vuol essere un’operazione di salvaguardia non di soli posti di lavoro, ma di professionalità", ha proseguito il ministro. "È importante, poi, che il nuovo assetto del Polo di Termini Imerese sia pensato anche guardando ai giovani, alle nuove generazioni, perché ne ricavino opportunità di impiego in un contesto di sviluppo del territorio”, ha concluso Calderone. (Rin)