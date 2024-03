Fratelli d'Italia: Quarzo, al congresso romano ha vinto la partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polemica del Movimento 5 stelle sulla possibilità dei delegati di Fratelli d' Italia di partecipare al congresso Romano durante la domenica ecologica testimonia "la totale assenza di una pur minima cultura della partecipazione democratica. Capisco che scegliere on line i parlamentari con qualche decina di clic è molto distante dalla presenza in carne ed ossa di molte migliaia di iscritti che scelgono i dirigenti del loro partito. Questa partecipazione è l'ennesima conferma della fine dell'antipolitica e dei disastri lasciati dai 5 stelle a Roma". Lo dichiara in una nota Giovanni Quarzo presidente del gruppo di Fratelli d' Italia in Campidoglio. (Com)