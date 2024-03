Colombia: Petro ai dissidenti Farc, fare la pace significa prendere impegno permanente con il Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente aveva ordinato il cessate il fuoco in tre province (Cauca, Valle del Cauca e Narino) il 18 marzo, a seguito dell'uccisione di tre rappresentanti della comunità indigena locale. Omicidi che sembravano aver messo fine alla "pazienza" del presidente, artefice di un piano di "Pace totale" con tutte le forze armate irregolari del Paese. "Sin dal primo momento, l'Emc del Cauca non ha mai dato un segnale di voler davvero un processo di pace", ha detto Petro puntando l'indice contro il comando più militarmente organizzato dell'Emc. Il dialogo era stato avviato con una riunione "esplorativa" tenuta a settembre del 2022. Sei mesi dopo si arrivava a un primo protocollo per un "cessate il fuoco" e ad aprile 2023 lo stesso Ivan Mordisco si pronunciava in pubblico sull'apertura di un negoziato di pace. In realtà nei mesi a seguire nuove tensioni avrebbero riattivato e disinnescato il cessate il fuoco. (Mec)