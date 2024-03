Serbia: ministra Energia, eventuale introduzione energia nucleare non prima del 2040

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eventuale introduzione dell'energia nucleare in Serbia non è prevista prima del 2040. Lo ha affermato la ministra serba dell'Energia Dubravka Djedovic Handanovic in visita ai lavori dell'impianto di desolforazione dei gas di combustione nella centrale termoelettrica Nikola Tesla A. "Non è un progetto a breve termine, forse si parla del 2039, 2040, se iniziassimo a lavorarci adesso", ha risposto la ministra a una domanda sulla questione del nucleare, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Djedovic Handanovic ha quindi sottolineato che a tal proposito già si discute "sul ritorno degli esperti nazionali dall'estero" e su quale potrebbe essere il Paese "da cui la Serbia importerà la tecnologia" necessaria per il progetto, aggiungendo che bisogna pensare anche a trovare "le risorse finanziarie più favorevoli". Djedovic Handanovic ha infine annunciato che i lavori alla centrale Tesla saranno completati "entro la fine di marzo". (Seb)