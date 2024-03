Imprese: Cdp Reti, utile netto in aumento a 513 milioni di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto di Cdp Reti si è attestato a 513 milioni di euro, in crescita del 2 per cento rispetto al 2022, principalmente per effetto dei più elevati dividendi di competenza, solo parzialmente assorbito da una maggiore incidenza della gestione finanziaria. Lo rende noto Cdp Reti (gruppo Cassa depositi e prestiti), il cui Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Il totale dell’attivo, pari a 5,3 miliardi di euro, è rappresentato principalmente dalle partecipazioni in Terna, Snam e Italgas (valutate al costo di acquisizione e pari a 5 miliardi di euro). Con riferimento al passivo, si segnalano debiti per finanziamenti a lungo termine (inclusa la quota corrente) pari a 1,7 miliardi di euro (1,4 miliardi a fine 2022) e patrimonio netto pari a 3,6 miliardi di euro. I dividendi ammontano a 553 milioni di euro, in aumento rispetto al 2022 (+6 per cento) per gli effetti positivi derivanti dall’aumento dei dividendi (in termini di dividend per share) delle società partecipate. (segue) (Rin)