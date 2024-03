Imprese: Cdp Reti, utile netto in aumento a 513 milioni di euro nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i dati consolidati, il totale dell’attivo consolidato, pari a 74 miliardi di euro (in aumento rispetto al 2022), è principalmente riconducibile a immobili, impianti e macchinari per 40,9 miliardi di euro. Il patrimonio netto è 18,9 miliardi di euro (di cui 5,0 miliardi di euro di pertinenza di Cdp Reti). L’utile netto consolidato è pari a 2,2 miliardi di euro, in crescita del 24 per cento rispetto al 2022. Il risultato netto di spettanza degli azionisti di Cdp Reti è pari a 631 milioni di euro. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti – che sarà convocata per il 13 e il 23 maggio 2024 rispettivamente in prima e in seconda convocazione – l’approvazione di un dividendo ordinario complessivo per l’esercizio 2023, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a 512.537.221,62 euro (3.173,33 euro per azione). (Rin)