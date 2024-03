Olimpiadi 2026: Malagò, se pista da bob in ritardo pronto “piano B”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i lavori della pista da bob, skeleton e slittino dovessero essere in ritardo, “bisogna andare in una di quelle che sono funzionanti. Ci sono sempre dei piani B, che sono pronti e predisposti, nella speranza che non si debba mai entrare in questo ordine di idee. Ma questo succede quasi sempre, in quasi tutte le manifestazioni sportive. Questo è un dato di fatto”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine di un evento a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se non si dovesse recuperare il tempo perduto finora cosa potrebbe accadere rispetto allo svolgimento delle Olimpiadi. (Rem)