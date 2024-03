Bari: Cirielli, solidarietà al ministro Piantedosi, uomo delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Decaro, "con tanto di scorta, di sicuro giustificata, appare in questa vicenda proprio uno di quei professionisti, che si sentono intoccabili al punto di non voler dar conto a nessuno; che non si fanno scrupoli, nella lotta politica, di oltraggiare una figura istituzionale come il ministro Piantedosi, servitore dello Stato al quale esprimo la mia vicinanza e solidarietà". Lo ha detto il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. "Da qualche giorno - ha aggiunto - mi chiedo dove era il sindaco Decaro, presidente dei sindaci italiani, quando il ministro dell'Interno disponeva l'accesso in una miriade di altri comuni, piccoli e grandi, di destra e di sinistra. Per 137 volte è rimasto in religioso silenzio. Ora perché ha fomentato la sua piazza? Forse perché il Viminale vuole vederci chiaro sulla sua reale capacità di controllo per limitare la pervasività della criminalità nei gangli di una municipalizzata che assicura voti e potere? Peggio dell'antimafia ci sono i professionisti dell'antimafia, ammoniva Leonardo Sciascia. L'antimafia - ha proseguito il viceministro -, adoperata con abilità e spregiudicatezza, può diventare un formidabile strumento per fare carriera, procurarsi il consenso del pubblico, acquisire crediti da spendere in qualsivoglia impresa. I sindaci che marciano nei cortei antimafia parlano ai raduni e nelle scuole che nessuno si sognerebbe mai di rimuovere, per via dei meriti acquisiti 'in trincea'. La sinistra dopo anni che ha usato e strumentalizzato per fini politici le commissioni di accesso e perfino lo scioglimento di comuni di centrodestra con l’appoggio di compiacenti magistrati, spesso transitati in politica, può sempre proporre una Commissione parlamentare che possa esaminare le documentazioni di tutte le Commissioni di accesso. Sono convinto che in questo caso emergerebbero molte sorprese", ha concluso Cirielli.(Rin)