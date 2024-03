Gaza: Casa Bianca, Israele ha annullato visita? Operazione a Rafah non è giusto approccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Una operazione militare israeliana su larga scala nella città di Rafah, che attualmente ospita più di un milione di rifugiati in fuga dal conflitto nella Striscia di Gaza, non rappresenta un approccio corretto. Lo ha ribadito il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Commentando la decisione del governo israeliano, che ha annullato la visita di una delegazione di alto livello a Washington dopo che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per chiedere un cessate il fuoco nell’enclave grazie all’astensione degli Usa, Kirby ha affermato che “attendevamo questa visita con ansia, ma è una decisione di Israele”. Ricordando che il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, si trova a Washington, Kirby ha ribadito che “non riteniamo che una operazione militare a Rafah sia un approccio corretto: se non ci sarà una visita continueremo ad avere contatti con Israele”. (Was)