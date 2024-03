Regno Unito: parlamentari criticano Cina dopo attacchi informatici contro sistema elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre essere molto più forti e duri nei confronti della Cina. Lo ha dichiarato l'ex capogruppo del Partito conservatore, Iain Duncan Smith, in una conferenza stampa, in merito agli attacchi informatici della Cina contro i parlamentari e il sistema elettorale del Regno Unito. "Bisogna essere forti, dire loro cosa c'è che non va e cosa non tolleriamo. Alla fine probabilmente si tireranno indietro. Ha fatto eco alle parole di Duncan Smith anche l'ex ministro conservatore Tim Loughton, che ha risposto a una domanda se essere più duri con la Cina possa avere un impatto negativo sul commercio. "Questa minaccia” è “una finzione. Tutti i Paesi che lo hanno fatto hanno visto successivamente un aumento del loro commercio con la Cina", ha detto Loughton, concludendo: "È un errore pensare che se si parla della Cina le opportunità commerciali e di investimento si prosciugano all'istante". (Rel)