Sociale: Assessore Roma, al via bando Musicamens, la musica che combatte pregiudizi

- Al via il bando "MusicaMens" per canzoni inedite su tematiche dell'inclusione sociale e contro il pregiudizio in salute mentale. L'iniziativa rientra nell'ambito della III Edizione del "Festival della Salute Mentale Ro.Mens per l'inclusione sociale contro il pregiudizio", organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 2, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, che si svolgerà dal 3 al 7 ottobre 2024. Il concorso ha come obiettivo di stimolare gli autori a creare prodotti musicali che ricordino le tematiche della salute mentale, attivando l'attenzione e la sensibilità di un pubblico vasto, soprattutto giovanile e di promuovere l'arte musicale come vettore di messaggi informativi ed educativi positivi. (segue) (Com)