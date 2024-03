Sociale: Assessore Roma, al via bando Musicamens, la musica che combatte pregiudizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La musica - sostiene in una nota l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - è uno 'strumento' importante per aiutare a combattere i pregiudizi in salute mentale, coinvolgendo soprattutto i giovani con un linguaggio universale e di forte impatto emotivo. Speriamo che in tanti possano accogliere l'invito a partecipare al bando, anche come occasione per stimolare una riflessione sul valore dell'inclusione e arrivare ad una città veramente solidale". Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno un'età superiore ai 18 anni; è prevista una specifica sezione per gli studenti, anche minori, delle scuole medie superiori che si trovano nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX nel territorio dell'ASL Roma 2. La premiazione si terrà la mattina di martedì 8 ottobre 2024 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, e le canzoni selezionate saranno diffuse attraverso i mass media. (Com)