Germania: terremoto di magnitudo 3,6 in Bassa Sassonia

- Un terremoto di magnitudo 3,6 è avvenuto oggi in Bassa Sassonia, con epicentro tra Syke e Bassum. Come riferisce il quotidiano “Bild”, il sisma è stato avvertito anche a Brema. Il terremoto si è verificato a una profondità di cinque chilometri, con le scosse che si sono irradiate per un raggio di circa 30 chilometri senza provocare vittime o danni. Secondo l’Ufficio statale per le miniere, l’energia e la geologia della Bassa Sassonia, è “probabile” un collegamento tra il sisma e le ricerche di gas naturale in corso nella regione. (Geb)