Russia: ministero Esteri accusa Australia di interferenza in affari interni

- L'incaricato d'affari ad interim dell'Australia a Mosca, Jeremy Guthrie, è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo. Lo ha riferito il dicastero, che accusa Canberra di interferire negli affari interni della Russia. La convocazione è dovuta a un messaggio pubblicato sul canale Telegram dell'ambasciata australiana a Mosca che, secondo il ministero degli Esteri, "mette in dubbio l'integrità territoriale della Federazione Russa e contiene informazioni deliberatamente false sul voto in diverse regioni russe durante le elezioni presidenziali del 15-17 marzo 2024". Il dicastero ha informato Guthrie che le azioni sono considerate come "un intervento negli affari interni del nostro Paese". Mosca ha chiesto all'ambasciata australiana di cancellare il messaggio e prendere provvedimenti "per garantire che tali incidenti non si ripetano". (Rum)