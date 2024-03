Usa: Casa Bianca, non ci sono segnali di imminenti attacchi terroristici nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi al momento non hanno riscontrato segnali che facciano pensare ad imminenti attacchi dello Stato islamico nel territorio Usa. Lo ha ribadito il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, dopo l’attacco terroristico al Crocus City Hall in Russia, nella regione di Mosca. “Continuiamo a vigilare, e monitoriamo con estrema attenzione le attività e la pianificazione di queste organizzazioni: un lavoro che ci ha permesso anche di avvisare i russi con grande anticipo in merito al rischio di un attacco”, ha detto. (Was)