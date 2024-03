Università: Mattia (Pd Lazio), basta alloggi studenti da incubo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alloggi per studenti "da incubo: potrebbe essere un nuovo, grottesco, format della Giunta Rocca, simile a quei programmi-denuncia che si vedono in Tv e invece, purtroppo, è la realtà denunciata dalle associazioni studentesche, che hanno documentato lo stato di degrado delle residenze universitarie di Valle Aurelia e Valco San Paolo, infestate da blatte, muffa, infiltrazioni e problemi di sicurezza edilizia". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. "Una situazione inammissibile in sedi appena inaugurate che è la cartina di tornasole della gestione fallimentare dei servizi volti a garantire il diritto allo studio, come dimostra l'immobilismo cui è costretto Lazio Disco, ancora commissariato, e gli oltre 7mila studenti idonei alle borse di studio costretti a protestare più volte davanti alla sede della Regione Lazio per strappare alla Giunta Rocca almeno la promessa dell'erogazione del contributo - aggiunge Mattia -. Rocca esca dalla sua torre d'avorio e veda con i suoi occhi", conclude Mattia. (Com)