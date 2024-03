© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 70 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere stata investita in strada da un veicolo. L'incidente è avvenuto alle 14.15 a Gazzaniga, in via Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti il 118 con elisoccorso, automedica, ambulanza e i carabinieri. (Rem)