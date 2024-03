Regno Unito: Duncan Smith, la Cina è un regime aggressivo e brutale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è un "regime aggressivo e brutale" che "pratica la tortura e il genocidio". Lo ha dichiarato l'ex capogruppo del Partito conservatore, Iain Duncan Smith, in una conferenza stampa dedicata agli attacchi informatici cinesi subiti da alcuni parlamentari britannici e dal sistema elettorale. Non è solo la Cina a costituire un problema, afferma Duncan Smith, ma un "asse di Paesi totalitari", tra cui rientrano Corea del Nord, Russia e Iran, che lavorano a stretto contatto. "L'Occidente deve rendersi conto del fatto che questa è una sfida al modo stesso in cui viviamo le nostre vite. Alla nostra fede nella democrazia, nei diritti umani, nella libertà di espressione, nella libertà di culto", ha detto Duncan Smith. A suo avviso, il Regno Unito non ha lavorato a stretto contatto con i suoi alleati, permettendo così alla Cina e ad altri di guadagnare terreno a livello mondiale. (Rel)