Terrorismo: Tajani, nessuna prova che Ucraina sia coinvolta nella strage in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vladimir Putin cercherà di utilizzare l’attentato a Mosca per inasprire gli attacchi contro l’Ucraina ma non c’è alcuna prova che Kiev sia coinvolta nella strage. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Il pomeriggio di Radio Rai 1”. “Credo che sia giusta l’analisi che porta a guardare verso l’Isis”, ha detto Tajani. “Lui è in guerra e userà tutti gli strumenti in suo possesso per colpire il nemico ma l’Ucraina è al di fuori da qualsiasi responsabilità”, ha detto Tajani. (Res)