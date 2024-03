Migranti: Unhcr, almeno sei morti nel Mediterraneo nell'ultimo fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr), ha espresso profondo cordoglio e solidarietà ai familiari delle vittime degli ultimi incidenti nel mar Mediterraneo, che hanno causato la perdita di almeno sei vite umane nell'ultimo fine settimana. Fra le vittime dei diversi incidenti, riferisce l’agenzia, una bimba camerunense di 15 mesi che viaggiava con la mamma, la quale si trova ora in stato di shock nell'hotspot di Lampedusa e sta ricevendo supporto psicologico e assistenza, un ragazzo guineano di 15 anni che viaggiava senza genitori accompagnato da una connazionale, ed un uomo ghanese caduto in mare durante la traversata. Altre tre persone originarie dell'Etiopia, del Bangladesh e della Siria risultano disperse sulla base delle testimonianze raccolte da uno sbarco avvenuto questa mattina presto a Lampedusa. "Solo attraverso urgenti sforzi concertati e coordinati che promuovano, oltre a meccanismi di ricerca e soccorso in mare più robusti a sostegno della Guardia costiera italiana, interventi di sviluppo e stabilizzazione delle popolazioni nei paesi di origine e transito – parte del cosiddetto route-based approach, possiamo garantire la sicurezza e protezione di chi oggi non ha sufficienti alternative alla pericolosa traversata del Mediterraneo nelle mani di trafficanti senza scrupoli”, dichiara Chiara Cardoletti, rappresentante Unchr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino, in una nota. (segue) (Com)