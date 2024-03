Migranti: Unhcr, almeno sei morti nel Mediterraneo nell'ultimo fine settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il multilateralismo consente di mobilitare risorse e competenze, promuove la condivisione delle responsabilità tra i paesi e favorisce la solidarietà globale, permettendo di affrontare le sfide umanitarie con una prospettiva più ampia e sostenibile", aggiunge Cardoletti. Si stima siano già oltre 300 in questi primi mesi dell'anno le persone decedute o disperse lungo la rotta del Mediterraneo centrale, che si conferma una delle rotte migratorie più attive e pericolose a livello globale con il 75 per cento delle vittime registrate nel Mediterraneo nell'ultimo decennio. La continua perdita di vite umane nel Mediterraneo sottolinea l'importanza cruciale del multilateralismo e della cooperazione internazionale nel rispondere alle sfide globali legate alla fuga da situazioni di conflitto e persecuzione. L'Unchr continua a sollecitare gli Stati a potenziare risorse e capacità per adempiere efficacemente alle proprie responsabilità. In particolare, rinnova il suo appello alla collaborazione per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso in mare e per promuovere un più ampio accesso a percorsi sicuri e regolari nell'Unione Europea per le persone in cerca di protezione internazionale. (Com)