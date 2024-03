© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è alcuna idea di inviare dei militari italiani in Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Il pomeriggio di Radio Rai 1”. “Questo provocherebbe un’escalation che noi non vogliamo assolutamente”, ha detto Tajani. (Res)