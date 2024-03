Ambiente: Gava, su regolamento su ripristino natura serve più tempo per fare bene le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul regolamento per il ripristino della natura serve più tempo per evitare impatti negativi sul settore agricolo. Il testo ad oggi è insoddisfacente. Lo ha detto il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, nel suo intervento pubblico al Consiglio Ue Ambiente in corso a Bruxelles. "Anche l'Italia sostiene l'obiettivo di tutelare e riparare gli ecosistemi, rendendoli più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici. Abbiamo lavorato anche noi ai tavoli, partecipando attivamente al negoziato con proposte migliorative e anche per assicurare finanziamenti adeguati alla biodiversità. Tuttavia, l'accordo finale che è emerso dai triloghi non è per noi soddisfacente", ha detto. (segue) (Beb)