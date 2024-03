Ambiente: Gava, su regolamento su ripristino natura serve più tempo per fare bene le cose (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La necessità di tutelare il settore agricolo è stata riconosciuta non più di quattro giorni fa dal Consiglio europeo, quindi non possiamo accettare ulteriori oneri economici ed amministrativi per il settore agricolo, di cui non possiamo ignorare la situazione di disagio", ha aggiunto. "Ho sentito più volte citare quanto uscito dal Parlamento per quanto riguarda questo regolamento. Purtroppo non sempre si è citato quanto uscito dal Parlamento per prendere delle decisioni. Quindi, se servono delle ulteriori riflessioni, bisogna prendersi il tempo necessario per farle. Noi non dobbiamo fare le cose di fretta, ma farle bene", ha proseguito Gava. "Dobbiamo fare ancora un'ulteriore riflessione su come evitare altri impatti negativi su un settore, come quello agricolo, che è cruciale per l'economia e la sicurezza alimentare dell'Unione", ha concluso. (Beb)