Gaza: Francia prepara nuova risoluzione per cessate il fuoco permanente dopo il Ramadan

- La Francia chiede un cessate il fuoco permanente a Gaza da applicare dopo il mese sacro islamico del Ramadan. Lo ha detto l'ambasciatore francese presso le Nazioni Unite, Nicolas de Rivière. Il diplomatico ha espresso soddisfazione per la risoluzione del Consiglio di sicurezza che ha chiesto un cessate il fuoco immediato di due settimane, sostenendo che quest'organismo è uscito da un "assordante" silenzio. Il Consiglio "dopo il Ramadan che termina tra due settimane dovrà stabilire un cessate il fuoco permanente", ha detto l'ambasciatore francese, spiegando che Parigi sta preparando una risoluzione in tal senso. Il Consiglio dovrà anche lavorare per il "ripristino e la stabilizzazione di Gaza" e dovrà "rimettere sui binari un processo politico che punti alla creazione della soluzione dei due Stati, la sola a garantire la pace", ha aggiunto de Rivière. (Frp)