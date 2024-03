Argentina: Macri lancia un appello all'unità dei venezuelani, ribellatevi contro la dittatura di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina, Maurizio Macri, ha lanciato un appello all'unità e a ribellarsi contro la "dittatura" di Nicolas Maduro. "Da vent'anni a questa parte la situazione in Venezuela non fa che peggiorare. La libertà e la democrazia oramai non esistono in questo Paese, come confermano i numeri dei prigionieri politici, dei candidati inabilitati, delle violazioni ai diritti umani, delle persecuzioni e delle minacce contro qualsiasi forma di opposizione. La dittatura avviata da Hugo Chavez è un dramma senza fine, che ha prodotto il più grande esodo nella storia del nostro continente", ha scritto Macri in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. "Voglio incoraggiare il popolo del Venezuela ad unirsi e ribellarsi contro la dittatura d Nicolas Maduro e dei suoi complici. Voglio che sappiano che non sono soli. Le forze democratiche del mondo sono con voi. Fiducia e forza", ha concluso Macri. (Abu)