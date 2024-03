Gaza: Casa Bianca, visita delegazione israeliana annullata? Siamo molto delusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono “molto deluse” per la decisione del governo israeliano, che ha annullato la visita a Washington di una delegazione di alto livello, inizialmente prevista per questa settimana, per discutere “soluzioni alternative” ad una operazione militare nella città di Rafah. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo molto delusi”, ha detto. (Was)