Terrorismo: Rojc (Pd), non sprecare forze ai confini Fvg

- "Va ripensato lo spreco di forze agli ex valichi confinari, dove i controlli non hanno determinato nessun cambio di passo sui flussi e tantomeno risultano intercettati terroristi di passaggio. Se c'è un aumento del rischio terrorismo noi chiediamo che funzionino i sistemi di prevenzione veri non questi 'controlli colabrodo', che i servizi di sicurezza interni ed esteri lavorino con efficacia e senza clamore. Le Forze dell'ordine siano impiegate dove servono sul serio, anche perché nei ranghi di Polizia e Carabinieri c'è un buco di 25 mila unità di personale destinato inesorabilmente ad aumentare. Inoltre la Lega che chiede più controlli ai confini dopo il vertice di Brdo addirittura smentisce Piantedosi". Lo afferma la capogruppo Pd nella commissione Affari europei in Senato Tatjana Rojc, replicando al senatore e segretario della Lega Fvg Marco Dreosto, che ha chiesto di "rafforzare i controlli ai confini". Si è dimenticato di aggiungere con quale personale intende rinforzarli."Sono gli stessi sindacati di Polizia a confermare che con la sospensione di Schengen complessivamente il flusso non è calato e - aggiunge Rojc - chi governa in Regione sa già che il flusso dei migranti aumenterà con l'arrivo della primavera e di temperature più miti". (Rin)