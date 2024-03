Bosnia: Banca centrale, nell’ultimo trimestre 2023 il Pil è cresciuto dell'1,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita annua reale del Pil della Bosnia Erzegovina nel quarto trimestre del 2023 è stata dell'1,7 per cento. Lo ha riferito la Banca centrale della Bosnia Erzegovina (Cbbh). Rispetto alla precedente valutazione, la cresciuta è stata corretta al rialzo dello 0,3 per cento stante una crescita del settore dei servizi. Secondo l’istituto la crescita del Pil reale potrebbe rimanere al livello dell'1,7 per cento su base annua anche nel primo trimestre del 2024. (Seb)