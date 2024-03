Libano-Svizzera: autorità finanziaria Finma accusa Bank Audi di violazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finma sottolinea tuttavia che "la controllata ha collaborato pienamente con i suoi servizi durante il procedimento di enforcement e ha già adottato misure correttive per correggere la situazione", in particolare, apportando “modifiche al personale in diverse posizioni chiave e aumentando significativamente le proprie risorse nell'area della compliance". Finma ha aggiunto che "la banca ha anche chiarito in modo approfondito alcune relazioni con i clienti e ha rilasciato diverse dichiarazioni a Mros". La banca ha inoltre rinunciato a una serie di clienti, mentre “ha deciso di mantenere alcune relazioni con clienti ad alto rischio". Il comunicato stampa non rivela l'identità dei clienti o dei collaboratori che hanno causato i problemi della banca. (segue) (Lib)