Libano-Svizzera: autorità finanziaria Finma accusa Bank Audi di violazioni (4)

- Inoltre, Finma “ordina ulteriori correzioni al sistema di lotta al riciclaggio di denaro" e vieta alla "Bank Audi svizzera di assumere nuovi clienti, persone politicamente esposte o profili che presentino maggiori rischi" durante l'attuazione di queste misure, ossia per un periodo di due anni, che sarà monitorata da un responsabile dell’audit. Il comunicato conclude spiegando che, dato che "i principali presunti responsabili delle violazioni della legge sulla vigilanza hanno lasciato la banca e la piazza finanziaria svizzera", Finma non li perseguirà. Bank Audi - insieme a BankMed, HSBC e Julius Baer - è una delle banche coinvolte nelle denunce presentate a Finma nel 2022 in relazione ai presunti illeciti finanziari dell'ex governatore della Banca centrale libanese, Riad Salamé. La filiale svizzera del gruppo bancario libanese è anche una delle 12 banche su cui Finma aveva annunciato, all'inizio del 2023, l'apertura di indagini in seguito alla stessa vicenda. (Lib)