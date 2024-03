Scuola: De Santis (CR), su proroga graduatoria unica è ora di risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Dopo le rassicurazioni "della Giunta e del Governo, che non ci tranquillizzano fino a quando non vi saranno soluzioni messe nero su bianco, sulla proroga per le graduatorie del settore educativo di Roma Capitale è calato nuovamente il silenzio. Noi, al contrario, crediamo che si debba tenere alta l'attenzione e che l'Amministrazione abbia il dovere di rispondere urgentemente ad alcuni fondamentali quesiti sul futuro delle scuole capitoline". Lo dichiara, in una nota, l'ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della lista civica Virginia Raggi Antonio De Santis. "Preoccupano, ad esempio, le voci sempre più insistenti circa una probabile 'esternalizzazione' di quota parte del servizio educativo e scolastico di Roma Capitale. Il Campidoglio può escludere del tutto questa ipotesi? Per non parlare della proroga della graduatoria unica per le insegnanti ed educatrici: quando sarà ufficializzata? E quante stabilizzazioni potranno successivamente essere programmate? Molto, importante, inoltre, sarebbe capire se la trasformazione della graduatoria unica in graduatoria da sottoporre al meccanismo dell'aggiornamento dei titoli - così come preannunciata nell'ultima Commissione Trasparenza - verrà effettivamente portata avanti e, in caso affermativo, con quale modalità. Questioni essenziali per il futuro dei nostri figli e del sistema educativo e scolastico cittadino sulle quali, ci auspichiamo, vi sia massima condivisione e trasparenza".(Com)