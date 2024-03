Povertà: Cgil, dati drammatici, governo ripristini misura universale di contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La povertà aumenta e raggiunge livelli da record storico, a conferma del fallimento delle scelte del governo. “Occorre intervenire ripristinando al più presto uno strumento di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito che sia universale, ed è necessario investire nell'infrastrutturazione sociale per rispondere ai bisogni delle persone in condizione di difficoltà con la presa in carico attraverso servizi pubblici". Così in una nota la segretaria confederale della Cgil, Daniela Barbaresi, commenta le stime preliminari sulla povertà assoluta per l'anno 2023 diffuse quest'oggi dall'Istat. La dirigente sindacale evidenzia i dati maggiormente allarmanti: "5,7 milioni di persone e oltre 2 milioni e 234 mila famiglie in povertà assoluta. Il triste record riguarda il numero dei minori in questa condizione: 1,3 milioni. Ancora una volta emerge poi che si può essere poveri anche lavorando. Nell'ultimo anno è infatti peggiorata la condizione delle famiglie che hanno come unica fonte di reddito il salario di un lavoratore dipendente: l’incidenza raggiunge il 9,1 per cento, quasi un punto percentuale in più del 2022, riguardando oltre 944 mila famiglie. Sono numeri preoccupanti e rendono evidente quanto siano sbagliate le politiche del governo". (segue) (Com)