Povertà: Cgil, dati drammatici, governo ripristini misura universale di contrasto (2)

"Questo esecutivo non solo ha cancellato il Reddito di cittadinanza, facendo dell'Italia l'unico Paese in Europa a non avere più una misura di contrasto della povertà di carattere universale - sostiene Barbaresi - ma è contro il salario minimo, ha azzerato i fondi per gli affitti e per la morosità incolpevole, e non investe nell'edilizia residenziale pubblica nonostante la situazione abitativa sia una delle maggiori cause di disagio. Con l'autonomia differenziata si aggraverà ulteriormente la situazione nel Mezzogiorno, dove l'incidenza della povertà è maggiore, e le diseguaglianze nel Paese cresceranno. Non si investe per mettere i servizi pubblici nelle condizioni di garantire la presa in carico dei bisogni complessi delle persone e delle famiglie disagiate, bisogni non solo economici ma anche abitativi, sociali, sanitari, educativi, assistenziali. Occorrono risorse e organici adeguati, a partire dai servizi per l'impiego e dai servizi sociali dei Comuni".