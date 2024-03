Roma: Ronzulli (FI), Einaudi vide prima di tutti sfide che oggi stiamo affrontando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Padre della Patria, uomo dall'altissimo senso dello Stato, liberista, Luigi Einaudi seppe prevedere, con 75 anni d'anticipo, problemi e prospettive del mondo contemporaneo". Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione del convegno "L'insegnamento di Luigi Einaudi a 150 anni dalla nascita", che si è svolto in Campidoglio, alla presenza del Presidente Mattarella. "Il primo presidente della Repubblica eletto, già dal 1948 precorse i tempi con visione e lucidità. Auspicava un'Europa unita nell'affrontare i temi e le grandi crisi internazionali, con un suo esercito in grado di fronteggiare le pressioni provenienti da Oriente. Vide prima di tutti le sfide che oggi abbiamo davanti: dall'immigrazione alle guerre, dai problemi dell'ambiente alla necessità che fosse superato lo statalismo, perché 'rischia di impigrire' l'individuo, dall'esigenza di decentramento e federalismo ad uno Stato attento all'andamento e agli sbalzi del mondo economico- finanziario ma che puntasse alla crescita, pur in un'ottica di equilibrio di bilancio", ha proseguito Ronzulli. "Tutti noi - ha concluso - dovremmo far tesoro di questi insegnamenti e, probabilmente, se li avessi seguiti oggi vivremmo in un'Italia più efficiente e moderna". (Rin)