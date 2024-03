Nigeria: accuse di evasione, manager di Binance si sottrae alla custodia della polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fuga di Anjarwalla è stata confermata alla "Bbc" anche dalla dirigenza di Binance. "Siamo stati informati che Nadeem non è più sotto custodia nigeriana", ha dichiarato un portavoce del gruppo, il quale assicura che "obiettivo principale" della piattaforma è quello di garantire "la sicurezza dei nostri dipendenti" e che la piattaforma sta "lavorando in collaborazione con le autorità nigeriane per risolvere rapidamente questo problema". Anjarwalla, che possiede doppio passaporto britannico e keniota, era stato messo in custodia dalla polizia il mese scorso insieme al collega Tigran Gambaryan, nel quadro delle indagini per accertare l'evasione fiscale del gruppo. (Res)